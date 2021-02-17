Terme'de yoğun kar mesaisi - Son Dakika

Terme'de yoğun kar mesaisi

17.02.2021 00:59
Terme'de yoğun kar mesaisi, System.String[]

Terme Belediyesi, dün geceden bu yana karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Terme Belediyesi, dün geceden bu yana karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Devam eden yağışa karşı yol açma çalışmalarına devam eden ekipler, şehir için vatandaşların güvenliği için kaldırım temizleme çalışmalarını da aksatmıyor.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın talimatıyla sahaya çıkan ekipler, kar yağışının başladığı ilk saatten itibaren kesintisiz karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte sahaya çıkan ekipler, vatandaşların sorun yaşamaması için gece boyunca yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Günün ilk ışıkları ile yollarda ve kaldırımlarda küreme çalışmalarına başlayan ekipler, yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar yağışına karşı çalışmalarını hızlandırarak, kapalı mahalle yolu bırakmadı. Vatandaşların güvenliği açısından kaldırımları temizleyen ekipler de oluşturan Terme Belediyesi, kar nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyor.

27 araç 100 personel sahada

Beklenen yoğun kar yağışının ulaşımı aksatmaması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçede kar yağışı başlamadan tüm önlem ve tedbirlerimizi aldık. Terme'de 82 mahallede 27 araç ve 100 personelimizle karla ve buzlanmayla mücadele çalışmalarına devam edeceğiz. Zorlu şartlara rağmen ekiplerimiz durmadan ilçemizde karla mücadele çalışmasını yürütüyor. Terme'nin her sokağında, her mahallesinde kar yağışı sona erene kadar çalışmalarımız devam edecek. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" diye konuştu.

Sosyal belediyecilik de durmuyor

Karla mücadele çalışmalarının yanında sosyal belediyecilik faaliyetlerinin de ara vermeden devam ettiğini hatırlatan Başkan Kılıç, "Sahada sürdürdüğümüz temizleme çalışmalarının yanında sosyal belediyeciliği de durdurmuyoruz. Zor durumdaki tüm vatandaşlarımızın her anlamda yanındayız. Aç ve açıkta kimseyi bırakmayacağız. 3 adet sosyal vefa destek aracımız her an sahada, hemşehrilerimizin yanında. Ayrıca sokak hayvanlarımız için 2 adet besleme ve nakil aracımız sabah-akşam besleme yapmaya devam ediyor. Minik dostlarımızı da hiçbir zaman unutmuyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız onların da sessiz dostlarımızı unutmayarak, kapılarının önüne bir kap mama ve su koymaya devam etmeleri" dedi. - SAMSUN

Pazartesi, Ali Kılıç, Terme, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terme'de yoğun kar mesaisi - Son Dakika


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