Son Dakika Haberleri: Terme'de yürüyüş yolu çalışmaları başladı
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Terme'de yürüyüş yolu çalışmaları başladı

56 dakika önce

Terme Belediyesi tarafından ilçede yürüyüş ve bisiklet yolu yapılması için çalışma başlatıldı.

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Terme Belediyesi tarafından ilçede yürüyüş ve bisiklet yolu yapılması için çalışma başlatıldı.
Terme Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Karayolu Köprüsünden Çangallar Mahallesi Köprüsüne kadar olan bölümde bisiklet ve yürüyüş yolları yapılmak için çalışma yürütülüyor.
Aynı bölgede çalışmalar çerçevesinde peyzaj, aydınlatma, ağaçlandırma ve yeşillendirme yapılması da planlanıyor.
Bin 700 metre güzergahta 1,50 metre genişliğinde bisiklet yolu ve 2 metre genişliğinde koşu ve yürüyüş yolu yapılacak. Proje kapsamında, dekoratif aydınlatma direkleri kullanılarak aydınlatma çalışması da gerçekleştirilecek.
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yürüyüş ve bisiklet yolları ile halkın sosyal yaşamına güzellik katmak istediklerini dile getirerek, "Yürüyüş ve bisiklet yolumuzla vatandaşlarımızın günün stresini atıp, temiz havada spor yapıp, güvenli ortamda bisiklete binebilmelerini istiyor, sağlıklı yaşam alanları oluşturmaya devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.
Projenin ilçeye değer katacağını belirten Kılıç, "Terme'yi ve Termelileri seviyoruz. Terme'mize yapılan her şey bu şehre ve bu şehrin insanına kalacak. Şehrimizin insanı her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Görevimi en iyi ve en güzel şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağım." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:00 Kaynak: AA
Terme, Güncel
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