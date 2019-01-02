Terme'de Yüzme Havuzunun Eylül Ayında Tamamlanması Planlanıyor

Yapımı devam eden yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulunan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, tesisin Eylül 2019'da tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Yapımı devam eden yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulunan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, tesisin Eylül 2019'da tamamlanmasının planlandığını belirtti.



Terme'de yapımına geçen yıl başlanan yarı olimpik yüzme havuzunun yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı. 16 bin metrekare alanı bulunan, 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak yarı olimpik havuzda çocuk havuzu, sauna ile sosyal donatı alanları yer alacak.



Yarı olimpik yüzme havuzu 10 milyon liraya mal olacak.



Belediye Başkanı Şenol Kul, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bir spor kompleksini daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Termeli çocuk ve gençlerin tesiste sporla ilgilenecek olmalarının önem taşıdığına işaret eden Kul, "Bu tesis geleceğin şampiyonlarının buradan çıkması hususunda sizi umutlandırıyor. 75 bin nüfuslu şehrimizde evlatlarımızı sağlıklı bireyler olarak yetiştirebilmemiz için büyük fiziki mekanlara ihtiyacımız vardı." dedi.



Tesisin Eylül 2019'da bitmesinin planlandığını belirten Kul, "İlçenin gençliğini, geleceğini, sosyal hayatını, ekonomisini ideal konuma getirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tesisin Terme'ye kazandırılmasında emeği olan, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı dönemde ilk adımı atan milletvekilimiz Akif Çağatay Kılıç'a, tesisin inşaatına ara vermeden devam eden önceki dönem bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve tesisin bitirilmesinde her türlü katkıyı sunan Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na Terme halkı adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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