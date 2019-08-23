Son Dakika Haberleri: Terme'deki köprü sel sularına dayanamadı
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Terme'deki köprü sel sularına dayanamadı

27 dakika önce

Samsun'un Terme ilçesinde aşırı yağışların oluşturduğu sel suları ilçenin merkezinde bulunan yaya köprüsünü yıktı.

Terme'deki köprü sel sularına dayanamadı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde aşırı yağışların oluşturduğu sel suları ilçenin merkezinde bulunan yaya köprüsünü yıktı.


İlçe merkezinden geçen Terme Çayı, yüksek kesimlere yağan aşırı yağmurların etkisiyle taşma noktasına geldi. Sel sularının şehir merkezinde bulunan köprülere kadar yükselmesi vatandaşları tedirgin ederken, belediye ise anonslarla vatandaşları ırmak kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.


Yüksek kesimlerden gelen sel suları ilçenin merkezinde bulunan bir yaya köprüsünü yerinden sökerek alıp götürdü. - SAMSUN

Terme Çayı, Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:59 Kaynak: İHA
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