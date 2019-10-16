Son Dakika Haberleri: Terme'den "Barış Pınarı Harekatı'na" destek
Son Dakika Güncel Terme'den 'Barış Pınarı Harekatı'na' destek

Terme'den "Barış Pınarı Harekatı'na" destek

14 dakika önce

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğimizin yanındayız." dedi.

Terme'den

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, " Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğimizin yanındayız." dedi.

Kılıç, Terme Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Mehmetçiğin kendi hayatlarını hiçe sayarak mazlum coğrafyalarda beslenen eli kanlı örgütlere karşı, şanlı bir mücadele verdiğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Biz de hem dualarımızla, hem de gerekirse tüm varlığımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız. Hain emelleri olan ne örgütler, ne de dış güçler bu coğrafyada isteklerini gerçekleştiremeyecek. Bunun en büyük teminatı Türk milletinin kendisidir. Bu minvalde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tüm Meclis üyelerimiz ve destek verirken, terörü lanetliyoruz ve ordumuzun yanında olduğumuzu bir kez daha deklare ediyoruz."

Barış Pınarı Harekatı, Ali Kılıç, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu: Söz konusu yaptırımlara gerekli cevabı vereceğiz
Karamollaoğlu: Bu süreçte sadece 'Türkiye ittifakı'ndan bahsetmeliyiz Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Veli Kavlak'a şok sözler: Vatandaşlıktan çıkarın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 18:40:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terme'den "Barış Pınarı Harekatı'na" destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]