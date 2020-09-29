Terme'den "Sınıf Tam Öğretmenim" kampanyasına destek - Son Dakika

Terme'den "Sınıf Tam Öğretmenim" kampanyasına destek

Terme ilçesinden, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitime katılan ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet ihtiyacını karşılamak için başlatılan "Sınıf Tam Öğretmenim" kampanyasına destek geldi.

Terme'den

Terme ilçesinden, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitime katılan ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet ihtiyacını karşılamak için başlatılan "Sınıf Tam Öğretmenim" kampanyasına destek geldi.

Terme Kaymakamlığı, Terme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, ilçedeki odaların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaymakam Murat Zadeleroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Terme'nin en büyük artısı birlik ve beraberliği. Tüm kurumlarımızla 'Sınıf Tam Öğretmenim' kampanyasına destek veriyoruz. Terme LGS ve YKS'de başarılı bir ilçe. Öğrencilerimizin başarısı için ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Dereceye giren birçok öğrencimiz var. Eğitimde marka olan bir ilçe olarak bu durumu devam ettirmek boynumuzun borcu. Tüm paydaşlarımızı bu toplantıya çağırdık. Uzaktan eğitimler devam ediyor. Bu nedenle her öğrenciye fırsat eşitliği sağlamak zorundayız." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı çalışmayla 774 öğrencinin uzaktan eğitime katılmak için tablete ihtiyacı olduğunu belirlediğini aktaran Kaymakam Zadeleroğlu, "Biz de bunu hep birlikte karşılayacağız." ifadesinde bulundu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, salgın süresince belediye olarak tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını ve olmaya devam ettiklerini vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Uzaktan eğitim sürecinde de ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin sorunları çözüme kavuşturuyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 39 EBA hizmet noktasının yanı sıra belediye olarak destek vererek tahsis ettiğimiz 3 gezici araçla birlikte 42 noktada uzaktan eğitime destek hizmeti veriliyor. İlçe genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için uzaktan eğitimden faydalanamayan öğrencilerimiz için 3 araçla mobil olarak hazırlanan EBA erişim noktasının yanı sıra belediye olarak yine kampanyaya 55 tablet, 50 kamera ve 50 mikrofonlu kulaklık bağışında bulunuyoruz. Hiçbir çocuğumuzun eğitimden geri kalmasına gönlümüz razı olmaz. Sadece şehirlerin inşası yetmez, beyinlerin inşası her şeyden önemli. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarımızla eğitim camiasının yanında olmaya devam edeceğiz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy'un sunumuyla devam eden toplantıda Terme Belediyesi 55, Terme Ticaret Odası 50, Terme Ticaret Borsası 60, Terme Ziraat Odası 50, Terme Galericiler Derneği ve Terme Muhtarlar Derneği de 82 adet tablet bağışıyla kampanyaya destek verdi.

İhtiyaç sahibi öğrenciler için başlatılan kampanyaya ilçe genelinde katılımın devam ederek, sayının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Halk Eğitim Merkezi, Tablet, Atama, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terme'den 'Sınıf Tam Öğretmenim' kampanyasına destek - Son Dakika

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