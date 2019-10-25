Terme Kaymakamı Zadeleroğlu, vatandaşlarla buluştu

Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, "Halk Buluşmaları" programı kapsamında Ambartepe ve Örencik mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Zadeleroğlu burada yaptığı konuşmada, mahalle toplantılarının amacının kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde sunulması ve görevli kamu görevlileriyle vatandaşların bir araya gelmesi olduğunu söyledi.

Vatandaşların sorunlarını yerinde tespit ettiklerini aktaran Zadeleroğlu, "Vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile ilgilenmek ve çözüm üretmek birinci önceliğimizdir. Bizler vatandaşımıza hizmet için buradayız. İlettiğiniz sorunların çözümünün takipçisi olacağız." dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise vatandaşların sorunlarını ve taleplerini tek tek dinlediklerini kaydetti.

Mahallelerdeki sorunların çözüme kavuşturulması için yerinde toplantılar yaptıklarını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Amacımız, ilçemizin kalkınmasını sağlamak. İlçemizdeki en ücra köşeye nasıl hizmet götürürüz diyerek hesaplarımızı buna göre yapıyoruz. Eksik olan, talep edilen hangi ihtiyaç varsa ilçemizin gelişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Biz sadece üzerimize düşen görevlerle yetinmiyoruz. Ama şu anda ilk önceliğimiz elzem ihtiyaçlarımız. Yol, su elektrik sorunları özellikle kırsal mahallelerimizde ilk önceliğimiz."