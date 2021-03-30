Terme 'kırmızı çizgi'yi çekti - Son Dakika

Terme 'kırmızı çizgi'yi çekti

30.03.2021 14:42
Terme 'kırmızı çizgi'yi çekti, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Terme'de kırmızıya boyanan yaya geçitlerinde, yayalara öncelik için sürücüler uyarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Terme'de kırmızıya boyanan yaya geçitlerinde, yayalara öncelik için sürücüler uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliğinin önemine dikkati çeken paylaşımı 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' ifadeleriyle duyurdu. Ülke genelinde 30 Mart tarihinde tüm kontrolsüz yaya geçitlerinde araç sürücüleri uyarıldı.

Yurt genelinde başlatılan uygulama kapsamında yaya geçitlerinin olduğu tüm ışıksız kavşak ve yollarda, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor.

Kırmızı çizgi uygulamasına Terme Kaymakam Vekili Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karademir, İlçe Jandarma Komutanı Jan. Teğ. Eren Dede, polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Trafiğin en önemli unsurlarından birinin yayalar olduğuna dikkati çeken Kaymakam Şükrü Yıldırım, "Yayalarımıza trafikte dikkat edilerek öncelik verilmesi lazım. Terme'deki kontrolsüz yaya geçitlerinde İçişleri Bakanımızın da duyurduğu gibi kırmızı çizgileri çektik. Yaya geçitlerinde araç sürücülerini durdurarak bilgilendirdik. 2020 yılındaki 'öncelik yayanın' çalışmasının ardından 2021 yılında da 'kırmızı çizgi' uygulamasıyla trafikte yaya önceliğini artırıyoruz" diye konuştu.

"Yayalar kırmızı çizgimiz"

Tüm kurumların koordineli hareketiyle kırmızı çizgi çalışmasının başladığını belirten Başkan Ali Kılıç, "Trafikteki araç sürücülerini bilgilendiren kolluk kuvvetleriyle beraber ticari araç sürücülerine de yaya önceliği konusunda uyarılarda bulunan Terme Şoförler Odası Başkanımıza teşekkür ediyoruz. 'Öncelik yayanın' diyerek ilçemizdeki yaya geçitlerini kırmızıya boyadık. Yayalar kırmızı çizgimizdir. Bu zamana kadar yayalara dikkat ederek başta can kayıplarının önüne geçtikleri ve trafiği tehlikeye atmadıkları için sürücülerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Terme 'kırmızı çizgi'yi çekti
Terme 'kırmızı çizgi'yi çekti
Terme 'kırmızı çizgi'yi çekti
Terme 'kırmızı çizgi'yi çekti

Süleyman Soylu, Hisarcık, 30 Mart, Terme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terme 'kırmızı çizgi'yi çekti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Turuncuya dönen Adana'da indirimli tabak-çanak koronayı unutturdu Turuncuya dönen Adana'da indirimli tabak-çanak koronayı unutturdu Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi
TÜSİAD'dan hükümete ekonomi eleştirisi: Son aylarda art arda gelen beklenmedik gelişmeleri anlamaya çalışıyoruz TÜSİAD'dan hükümete ekonomi eleştirisi: Son aylarda art arda gelen beklenmedik gelişmeleri anlamaya çalışıyoruz         
15:25
Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti         
15:22
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı         
14:58
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir         
14:38
Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti         
13:48
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe         
12:56
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti         
12:37
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 15:40:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Terme 'kırmızı çizgi'yi çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei