Son Dakika Haberleri: Terme'nin Gerçek Potansiyelini Ortaya Çıkaracağız"

Terme'nin Gerçek Potansiyelini Ortaya Çıkaracağız"

1 saat önce

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Amacımız bu yeni dönemde Terme'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak.

Terme'nin Gerçek Potansiyelini Ortaya Çıkaracağız
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Amacımız bu yeni dönemde Terme'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak." dedi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanlığına seçilen Kılıç başkanlığında Terme Belediyesi Meclisinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Meclisi farklı partilerden, birbirinden değerli, meslek sahibi ve kaliteli meclis üyelerinin oluşturduğuna dikkati çeken Kılıç, "Bizleri bu makama layık gören Termeli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Terme Belediyesinin kuruluşundan günümüze kadar görev yapan belediye başkanlarımızdan hayatta olanlara sağlık, ahirete intikal edenlere rahmet diliyorum." dedi.

İktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan kent ve vatandaşlar için ne yapabilecekleri konusunda gayret göstereceklerine işaret eden Kılıç, "Mutlaka bakış açılarımızda farklılık vardır. Bu doğaldır ama konu Terme ise Terme'nin menfaati ise o menfaat doğrultusunda aynı hedefte buluşabileceğimize inanıyorum. İnşallah biz de 5 yıllık dönemi dolu dolu geçiririz." ifadesini kullandı.

Kılıç, yeni dönemde vatandaşın hayatını kolaylaştıran bir sistem kurma gayreti içerisinde olacaklarına vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Terme, hepimizin ortak değeri. Bugüne kadar siyaset yapıldı. Artık Terme'nin geleceğini konuşacağız. Seçim döneminde gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarımızda nasıl ortak akıl, şeffaf yönetim, istişare içinde bir yönetim sözü verdiysek, bu istikamet üzerine hep birlikte 5 yıl boyunca kentimize hizmet vereceğiz. Amacımız bu yeni dönemde Terme'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak. Rabbim yardımcımız olsun, doğru yoldan Allah bizi ayırmasın."

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:48 Kaynak: AA
Ali Kılıç, Terme, Güncel
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