Terme'nin önceliği OSB

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Terme'ye bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kazandırmak için elimizi taşın altına koyacağız. Terme Belediyesi olarak, bu işin lokomotifi olmaya hazırız." dedi.

Kılıç, Terme Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Ekmekçi ve Yönetin Kurulu üyelerini ziyarette yaptığı konuşmada, Terme için güç birliği yaparak, sorunları çözmek istediklerini söyledi.

Terme'nin sanayi, tarım ve turizm potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Kılıç, "İlçemize en yakın zamanda OSB kazandırarak, potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz. Sakarlı meramızdaki bin 200 dönümlük arazi için Tarım ve Orman Bakanlığımızla görüşmelerimiz başlıyor. Terme ve Ünye'nin birlikte kullanabileceği bu bölge 2 havaalanına yakınlığı ve 2 limana olan yakınlığı ile güçlü bir lojistik alana sahip tam bir sanayi üssü olabilir." dedi.

Terme'nin makine sanayi ile ilgili güçlü bir geçmişi sahip olduğunu anımsatan Kılıç, şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, milletvekillerimizin ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in destekleriyle el birliği ile bu projeyi hayata geçirelim istiyoruz. Bu dönemde Samsun Valimiz Sayın Zülkif Dağlı da OSB bölgeleri kurma alanındaki deneyimleri ile bizim için büyük şans. İlçemiz için atılacak her adım bu şehrin önünü açmakta büyük ivme sağlayacak. Biz Terme Belediyesi olarak bu projelerin lokomotifliğini yapmaya hazırız. Artık farklı işlere imza atmalıyız. Eksiklerimizi bir an önce tamamlayarak, rotamızı hep birlikte çizelim."

Terme TSO Başkanı Ekmekçi ise ilçenin kalkınması için ticaretin güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz de Oda olarak, bu konuda atılacak bütün adımların arkasındayız." diye konuştu.