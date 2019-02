Terme'ye "5 Yılda 55 Proje"

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, partisinin SKM açılışında yaptığı konuşmada '5 yılda 55 proje' başlığı altında projelerini açıkladı.

Ali Kılıç, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin(SKM) açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, Terme için 5 yılda 55 projenin sözünü verdi. AK Parti Terme SKM, Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un katılımıyla açıldı. Açılışta coşkulu kalabalığa seslenen Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, önemli mesajlar verdi, projelerini açıkladı.



"Merkezine insanı alan, hayallerini ve hedeflerini yaşadığı bölge halkının refahı, huzuru ve mutluluğu üzerine kuran bir anlayışı hep birlikte hayata geçirmek için AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı olarak siz değerli hemşehrilerimin karşısına çıkmış bulunuyorum" diyerek sözlerine başlayan Ali Kılıç, ayrıca şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'tevazu, samimiyet ve gayret' açıklaması bizim yol haritamızdır. Sizlere rağmen değil, sizlerle birlikte Terme ilçemizi gerçek kimliğine kavuşturacağız. Sizlerin fikir, görüş ve önerileriniz doğrultusunda her hanesinde, her sokağında, her mahallesinde kendini hissettiren bir belediyeyi birlikte tesis edeceğiz. Değerli görüşleriniz ışığında biz de birçok proje hazırladık. Ancak Terme'nin 82 mahallesi zaten bir projedir. Her mahallenin kendine has problemleri ve öncelikli çözülmesi gereken sıkıntıları var. Bütün mahallelerimizde yaşayan sizler ile görüştük ve görüşmeye devam ediyoruz. Bütün bunlardan hareketle bana 'Projeleriniz nedir?' diye soranlara Terme'nin zaten 82 projesi var diyorum. Benim için her mahalle yeni bir projedir. Evinde, sokağında, mahallesinde mutlu edemediğiniz hiç kimseye gerçek hizmeti ulaştıramamışsınızdır demektir. Sizler için, Terme'miz için '5 yılda 55 proje' ana başlığı altında kısa, orta ve uzun vadede yapmayı planladığımız projelerimiz var. İlçemizi karış karış dolaştık, dolaşmaya devam ediyoruz. Her gönüle dokunmayı ilke edindik. Sorunları biliyoruz, çözüm yollarını da biliyoruz. Tüm kadrolarımızla Terme halkının emrinde olacağız." - SAMSUN

