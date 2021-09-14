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Terme'ye 'örnek fındık bahçeleri' kuruluyor: Kalite ve verim artacak - Son Dakika

Terme'ye 'örnek fındık bahçeleri' kuruluyor: Kalite ve verim artacak

14.09.2021 11:00
Terme'ye 'örnek fındık bahçeleri' kuruluyor: Kalite ve verim artacak, System.String[]

'Örnek Fındık Bahçesi Projesi İş Birliği Protokolü'ne imza atan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Fındık ilçemiz için önemli bir ürün. Bu ürünü geliştirmek adına yapılacak bu projenin içinde olmak bizim için görev" dedi.

'Örnek Fındık Bahçesi Projesi İş Birliği Protokolü'ne imza atan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Fındık ilçemiz için önemli bir ürün. Bu ürünü geliştirmek adına yapılacak bu projenin içinde olmak bizim için görev" dedi.

Samsun'un Terme ilçesinde fındıkta ürünün verimi ve kalitesinin artırılması için başlatılan 'Örnek Fındık Bahçesi Projesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı' yapıldı.

Kalite ve verim artacak

Terme Belediyesi, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü Terme Şefliği, Terme Ziraat Odası ve Terme Ticaret Borsası'nın iş birliği ile başlatılan 'Örnek Fındık Bahçesi Projesi'yle modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ürünün verimi ve kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında ayrıca gübreleme, ilaçlama, budama, aşılama, yeni dikim tek gövde ve hasat konularından oluşan farklı bölgelerde 10 adet örnek bahçe tesis edilerek çiftçi eğitimleri toplantılarının da bu bahçelerde yapılması planlanıyor.

Başkan Kılıç'a teşekkür

Programın açılış konuşmasını yapan Terme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Tuncay Demir, "Fındık ülkemizin en önemli ihracat ürünüdür. Fındık, üretim alanı olarak dünya genelinin yüzde 75'ini oluştursa da üretim miktarı olarak maalesef istediğimiz oranı yakalayamıyoruz. Üretim olarak ancak dünyanın yüzde 60'ları karşılayabiliyoruz. Bu açıdan verim ve kaliteyi artırmak için çalışma yapmamız şart. Dekar başı üretimimiz 85 kilo ile dünya standartlarının altında. Bu çalışma ile dekar başına düşen fındık üretim miktarını arttırmayı planlıyoruz. Terme Belediyesi, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü Terme Şefliği, Terme Ziraat Odası ve Terme Ticaret Borsası'nın iş birliği ile 5 paydaşla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Tabii, Belediye Başkanımız Ali Kılıç'ın bize direk destek vermesi bu projeyi daha güçlü kılıyor. Kendilerine ve tüm paydaşlara verdikleri destek için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlçemize katkı sağlayacak her projeye varız"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, "Terme Belediyesi olarak ilçemize katkı sağlayacak her projenin içinde olmaya hazırız. Fındık ilçemiz için önemli bir ürün. Bu ürünü geliştirmek adına yapılacak bu projenin içinde olmak bizim için görev. Modern tarım tekniklerinin yaygınlaşması için oluşturulan örnek fındık bahçeleriyle ürünün verim ve kalitesinin artırılması için başlatılan bu çalışmaya imza atan tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Biz eskiden kalma alışkanlıklarımızla bahçelerimizde yeteri kadar bakım yapamıyoruz. Bu da hem verimi hem de kaliteyi düşürüyor. Biz bir dekarda 400-450 kilogram ürün alabilecekken, dekar başına 80 kilogram ürün anca alıyoruz. Burada yapacağımız örnek bahçelerde üreticilerimize örnek olmak ve hem verimi hem de kaliteyi artırmak istiyoruz. İnşallah bu proje ile tüm Karadeniz'e örnek oluruz" diye konuştu.

'Örnek Fındık Bahçesi Projesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni Toplantısı'na Terme Kaymakamı Metin Maltayman, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Orman Genel Müdürlüğü Terme İşletme Şefi Musa Kalkan, Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı ve Terme Ticaret Borsası Genel Sekreteri Emre Kızıl da katıldı.

Toplantı Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Gökhan Ayar'ın yaptığı sunum ve soru cevap programı ile tamamlandı. - SAMSUN

Terme'ye 'örnek fındık bahçeleri' kuruluyor: Kalite ve verim artacak
Terme'ye 'örnek fındık bahçeleri' kuruluyor: Kalite ve verim artacak
Terme'ye 'örnek fındık bahçeleri' kuruluyor: Kalite ve verim artacak

Ali Kılıç, Hisarcık, Fındık, Terme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Terme'ye 'örnek fındık bahçeleri' kuruluyor: Kalite ve verim artacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Terme'ye 'örnek fındık bahçeleri' kuruluyor: Kalite ve verim artacak - Son Dakika
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