Termeli balıkçılar "vira bismillah" dedi - Son Dakika

Terme ilçesinde, 1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının sona ermesi ile balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Av yasağının kalkması dolayısıyla düzenlenen törene, Kaymakam Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İdari ve mülki amirlerin yanı sıra balıkçıların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Balıkçılara bereket dolu bir sezon dileyen Kaymakam Murat Zadeleroğlu,"Bugün inşallah 2020-2021 avcılık sezonunu açtık. İlçemiz, su ürünleri açısından da ciddi bir potansiyeli olan bir ilçe. Balıkçı esnaflarımıza bereket dolu bir yıl diliyoruz." dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç da balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Konuşmaların ardından Termeli balıkçılar "vira bismillah" diyerek mavi sulara açıldı.

Öte yandan, Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kovid-19 salgınına karşı kayıklarda dezenfeksiyon işlemi yaptı. Balıkçılar, alınan önlemler nedeniyle Başkan Kılıç ve ekibine teşekkür etti.