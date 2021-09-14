Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, Mag Dergisi için Sun Express işbirliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğini alarak Antalya'nın zirvesinde bulunan Termessos Antik Kenti'nden 1 saatlik canlı yayın yaptı.

YouTube üzerinden yapılan yayını yarım milyondan fazla insan izledi.

İnsansız konser projelerinde, Antalya'yı defalarca dünyaya tanıtan Yeter; "Termessos hayalimdi. Ufak yaşlarda okul gezisi ile geldiğim yerde şu an tüm dünyaya müzik yayını yapıyorum. Bundan daha büyük mutluluk olamaz" dedi.