Son Dakika Haberleri: Termik santral bacalarını filtre konmasını düzenleyen madde TBMM gündemine gelecek
Son Dakika Politika Termik santral bacalarını filtre konmasını düzenleyen madde TBMM gündemine gelecek - Son Dakika

Termik santral bacalarını filtre konmasını düzenleyen madde TBMM gündemine gelecek

6 saat önce

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi.

Termik santral bacalarını filtre konmasını düzenleyen madde TBMM gündemine gelecek, System.String[]

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi.


Termik santrallerin bacalarına filtre konmasına ilişkin süreyi uzatan madde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 'santrallere filtreyi erteleyen' yasayı veto etmişti. Bunun üzerine teklif TBMM'ye iade edildi. Madde görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yarın toplanması bekleniyor. Konu üzerine açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Muş, madde ile ilgili olarak, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi. - ANKARA

Mehmet Muş, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'daki cinayet ve intiharın arkasından yasak aşk çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:08:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Termik santral bacalarını filtre konmasını düzenleyen madde TBMM gündemine gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]