Termik santral inşaatının iskelesinden denize düşen işçi öldü - Son Dakika

Termik santral inşaatının iskelesinden denize düşen işçi öldü
27.12.2020 02:37
ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, termik santrali inşaatının iskelesinden denize düşen işçi Şuayip Eren, hayatını kaybetti.
ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, termik santrali inşaatının iskelesinden denize düşen işçi Şuayip Eren, hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde inşaatı devam eden termik santralinin iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, termik santrali personeli olduğu öğrenilen Şuayip Eren, dengesini kaybederek denize düştü. Çevredeki güvenlik ve sağlık personelince sudan çıkarılan işçiye ilk müdahale nöbetçi doktor tarafından yapıldı. Şirkete ait ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şuayip Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Şuayip Eren'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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