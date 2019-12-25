Termik santralde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Termik santralde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Termik santralde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

6 saat önce

Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün koordinasyonunda 112, itfaiye ve emniyet ekiplerinin katılımıyla Soma Termik Santral Elektrik Üretim tesislerinde geniş çaplı deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Termik santralde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi, System.String[]

Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün koordinasyonunda 112, itfaiye ve emniyet ekiplerinin katılımıyla Soma Termik Santral Elektrik Üretim tesislerinde geniş çaplı deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


Soma Termik Santral Elektrik Üretim tesislerinde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatında senaryo gereği merkez üssü Soma ilçesinde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem sonrası işletme bünyesinde personel tahliyesi ile başlayan tatbikatta, işletmenin acil durum planı devreye alındı. Kriz masası oluşturulan tatbikatta, işletme kendi imkanları ile ön hasar tespit çalışmalarını yaparak güvenlik tehdidi olmayan binalarda hafif yangın söndürme, kurtarma, ilkyardım ve yaralı nakillerini başarı ile icra etti. Ağır hasar oluşan binadaki kurtarma ve ilkyardım faaliyetleri için AFAD ve 112 desteği sağlandı. Kurum içi ve kurumlar arası işbirliğini yoğun bir şekilde işleyen tatbikat başarıyla tamamlandı.


Tatbikat sonrası Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya yaptığı açıklamada, "AFAD olarak amacımız; Afetleri korku ve endişeyle beklenen felaketler olmaktan çıkartıp öngörülebilir ve baş edilebilir olgulara dönüştürmektir. Bunun için öncelikle tehlike ve risk analizlerimizin yapılması ve zarar azaltıcı tedbirlerin alınması, afet anı ve sonrası doğru davranış şekillerinin öğrenilmesi ve bunların tatbikatlarla pekiştirilmesi gerekmektedir. Tüm bunları doğru bir şekilde yaptığımızda, afetler korku ve endişeyle beklenen felaket olmaktan çıkıp, baş edilebilir ve yönetilebilir durumlar haline gelecektir" diye konuştu. - MANİSA

Termik Santral, Deprem, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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