Termik santralde korkutan yangın - Son Dakika

Termik santralde korkutan yangın

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan termik santral içerisindeki bir trafona meydana gelen patlama yangına neden oldu

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan termik santralde bir trafoda meydana gelen patlama yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezi dışında bulunan termik santral sahasındaki bir elektrik trafosunda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafo yanmaya başladı. Trafodan yükseler alevler paniğe neden oldu. Kangal Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.