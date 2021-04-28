Termik santrale binlerce kilometreden kömür taşınıyor

Kömür temininde yaşanan sorun nedeniyle 100 günden fazla bir süredir çalışmayan Afşin- Elbistan B Termik Santrali'ne 1100 kilometre uzaktaki Manisa'nın Soma ilçesinden kömür takviyesi yapılıyor.

Soma'dan kamyon ve tırlarla taşınan yüksek kalorili kömürün, santralin daha verimli çalışabilmesi amacıyla AEL'den gelecek düşük kalorili kömürle harmanlanmasının planlandığı belirtildi.

Türkiye'nin en büyük termik santrali olma unvanını elinde bulunduran Afşin-Elbistan B Termik Santrali, kömürü olmadığı için 15 Ocak'tan bu yana üretim yapamıyor. Dev enerji tesisi, 10 Şubat 2011'de santrale kömür sağlayan Çöllolar havzasında yaşanan göçükten bu yana kömür sıkıntısı ile karşı karşıya kalıyor. Üretimde ciddi kesinti yaşanmasına neden olan bu soruna çözüm bulmak amacıyla 2012 yılında Sivas'ın Kangal ilçesinden 450 bin ton kömür taşındı. Kangal Termik Santralinin stok sahasında bulunan 450 bin ton kömür, kamyonlar ile yüzlerce kilometrelik mesafeden B Termik Santral sahasına getirildi. Aradan geçen süre sonunda santralin kömür ihtiyacı, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi'nden karşılanmaya başlandı. Kömür temini, 2018 yılına kadar devlet eliyle yapılırken saha bu yılın sonunda özel sektöre devredildi. Özel sektörün işlettiği AEL kömür sahasında 27 Aralık 2020 gecesi göçük meydana geldi. Yaşanan göçük sonrasında B Termik Santrali'ne kömür arzında sıkıntılar baş gösterdi. Santralin stok sahasındaki kömürün bitmesiyle birlikte 15 Ocak 2021'de tesiste enerji üretimi de durmak zorunda kaldı.

100 günden fazla bir süredir üretim yapmayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde kömür krizini çözmek için yeni bir girişime imza atıldı. AEL sahasından alınacak kömürün kalorisinin yükseltilmesi amacıyla Manisa'nın Soma ilçesinden B Termik'e yüksek kalorili kömür sevkiyatına başlandı. Tırlarla 1100 kilometreden getirilen kömürler, santralin stok sahasında depolanıyor. Bugüne kadar 2 bin 500 tonun üzerinde bir kömür sevkiyatı gerçekleştirilirken taşınacak kömürün toplam miktarına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

Soma'dan getirilen yaklaşık 2000 kaloriye sahip kömürün Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nden temin edilmesi öngörülen kömürün kalorisini artıracak. - KAHRAMANMARAŞ