Termik santralin bacası 7 gün 24 saat online takip ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Termik santralin bacası 7 gün 24 saat online takip ediliyor

07.10.2022 13:33

Termik santralin bacası 7 gün 24 saat online takip ediliyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kangal Termik Santralinin bacalarının 7 gün 24 saat online olarak takip edildiğini, çevre ve ve insan sağlığı zarar verecek bir durum olmadığını söylediSİVAS Çevre, Şehircilik...

Termik santralin bacası 7 gün 24 saat online takip ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kangal Termik Santralinin bacalarının 7 gün 24 saat online olarak takip edildiğini, çevre ve ve insan sağlığı zarar verecek bir durum olmadığını söyledi

SİVAS Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kangal Termik Santralinin bacalarının 7 gün 24 saat online olarak takip edildiğini, çevre ve ve insan sağlığı zarar verecek bir durum olmadığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programları çerçevesinde Sivas'ta basın mensupları ile bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, Kangal Termik Santraliyle ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine, santralden çevreye yayılan baca gazının çevre ve insan sağlığı açısından zararlı olmadığını ifade edip, "Bu termik santralimizde baca gazı filtre sistemi var. Burada denetimlerimiz de aralıksız devam ediyor. Üç bacamız var. Biri sulu diğer ikisi ise kuru sistemle çalışıyor. İyileştirme kuru ve sulu olarak yapılabiliyor. Burada yüklenici veya işleten firma kısa vadede bu yatırımı yaptı. Şu an Kangal termik santralinden çıkan baca gazı, insan sağlığına ve çevre mevzuatına uygun bir şekilde, sağlığımıza da zarar vermeyecek bir şekilde bırakılmaktadır. Bu 7 gün 24 saat te online olarak takip edilmektedir. Bundan dolayı oradaki tarımın etkilenmesi söz konusu değildir. Bundan dolayı orada her hangi bir faaliyetin etkilenmesi söz konusu değildir. Öyle bir durum olması halinde hepimiz, sizlerle birlikte bu duruma dur deriz. Buna mani oluruz" dedi.

YORUMLAR
500
Sivas politika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sivas'ta konuştu Açıklaması Sivas politika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sivas'ta konuştu Açıklaması Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla başlatacağız (4) Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla başlatacağız (4) Bakan Kurum: 'Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir muhalefet ile karşılaşamazsınız' Bakan Kurum: 'Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir muhalefet ile karşılaşamazsınız'
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Termik santralin bacası 7 gün 24 saat online takip ediliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:42 Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:49 Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:44 Lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
16:45 Drift şov pahalıya patladı! Hem parasından hem de ehliyetinden oldu
16:41 Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 20:25:47. #1.11#
SON DAKİKA: Termik santralin bacası 7 gün 24 saat online takip ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement