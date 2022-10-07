Termik santralin bacası 7 gün 24 saat online takip ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kangal Termik Santralinin bacalarının 7 gün 24 saat online olarak takip edildiğini, çevre ve ve insan sağlığı zarar verecek bir durum olmadığını söyledi

SİVAS Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kangal Termik Santralinin bacalarının 7 gün 24 saat online olarak takip edildiğini, çevre ve ve insan sağlığı zarar verecek bir durum olmadığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programları çerçevesinde Sivas'ta basın mensupları ile bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, Kangal Termik Santraliyle ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine, santralden çevreye yayılan baca gazının çevre ve insan sağlığı açısından zararlı olmadığını ifade edip, "Bu termik santralimizde baca gazı filtre sistemi var. Burada denetimlerimiz de aralıksız devam ediyor. Üç bacamız var. Biri sulu diğer ikisi ise kuru sistemle çalışıyor. İyileştirme kuru ve sulu olarak yapılabiliyor. Burada yüklenici veya işleten firma kısa vadede bu yatırımı yaptı. Şu an Kangal termik santralinden çıkan baca gazı, insan sağlığına ve çevre mevzuatına uygun bir şekilde, sağlığımıza da zarar vermeyecek bir şekilde bırakılmaktadır. Bu 7 gün 24 saat te online olarak takip edilmektedir. Bundan dolayı oradaki tarımın etkilenmesi söz konusu değildir. Bundan dolayı orada her hangi bir faaliyetin etkilenmesi söz konusu değildir. Öyle bir durum olması halinde hepimiz, sizlerle birlikte bu duruma dur deriz. Buna mani oluruz" dedi.