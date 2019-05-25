Termik santralin kömür bandında yangın
11 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin kömür bandında yangın çıktı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:57 Kaynak: İHA
'nın Milas
ilçesine bağlı Ören
Mahallesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin kömür bandında yangın çıktı. Yangında yaklaşık 1 kilometrelik bant hasar gördü.
Çıkış nedeni belirlenemeyen termik santraldeki kömür bandı yangınının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sondası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye, Kemerköy ve Yeniköy
Termik Santralline ait ekipler müdahale etti.
Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında yaklaşık 1 kilometrelik kömür bandı yangında zarar gördü. - MUĞLA
TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
Sinirli Vatandaş, Kira Parasını Yutan ATM'yi Yumrukladı
Tarlasını Sürerken 5 Bin Yıllık Tarihi Eserler Buldu, "Tutuklanırım" Korkusuyla Müze Müdürüne Koştu
ABD'de Bir Öğretmenin Kız Öğrenciyi Taciz Ettiği Anlar, Saniye Saniye Kaydedildi