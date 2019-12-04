Son Dakika Haberleri: Termik santralle ilgili düzenleme kanun teklifi metninden çıkarıldı
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Termik santralle ilgili düzenleme kanun teklifi metninden çıkarıldı

6 saat önce

Termik santral ile ilgili düzenleme kanun teklifi metninden çıkarıldı.

Termik santralle ilgili düzenleme kanun teklifi metninden çıkarıldı, System.String[]

Termik santral ile ilgili düzenleme kanun teklifi metninden çıkarıldı.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dijital Hizmet Vergisi Kanun Teklifi'ndeki termik santrallerle ilgili düzenleme görüşüldü. Görüşmelerin sonunda maddenin kanun teklifi metninden çıkarılması kabul edildi. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:43 Kaynak: İHA
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