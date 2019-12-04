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Termik santralle ilgili düzenleme kanun teklifi metninden çıkarıldı
6 saat önce
Termik santral ile ilgili düzenleme kanun teklifi metninden çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:05 Kaynak: İHA
Termik santral ile ilgili düzenleme kanun teklifi metninden çıkarıldı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dijital Hizmet Vergisi Kanun Teklifi'ndeki termik santrallerle ilgili düzenleme görüşüldü. Görüşmelerin sonunda maddenin kanun teklifi metninden çıkarılması kabul edildi.
(İHA)
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