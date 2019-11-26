Son Dakika Haberleri: Termik santrallerde 7,9 milyar metreküp su kullanıldı
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Termik santrallerde 7,9 milyar metreküp su kullanıldı

6 saat önce

Termik santrallerin geçen yılki su kullanımı 7,9 milyar metreküp oldu.

Termik santrallerde 7,9 milyar metreküp su kullanıldı, System.String[]

Termik santrallerin geçen yılki su kullanımı 7,9 milyar metreküp oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, 2018'de termik santraller tarafından yüzde 98,2'si denizden, yüzde 1,8'i ise baraj, akarsu, kuyu ve diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 7,9 milyar metreküp su çekildi ve bunun yüzde 98,4'ü soğutma suyu olarak kullanıldı.

Termik santrallerce geçen yıl deşarj edilen 7,5 milyar metreküp atık suyun yüzde 96,6'sını soğutma suyu oluşturdu. Toplam atık suyun yüzde 99,5'i denize, yüzde 0,5'i ise kül barajı, düzenli kül depolama sahası, akarsu ve diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Bu dönemde termik santrallerde 14 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 26,1 milyon ton atık meydana geldi.

Toplam atığın yüzde 89,2'sini kül ve cüruf atıkları, yüzde 10,7'sini ise metal, kağıt, plastik atıklar, atıksu arıtım çamurları ile evsel ve benzeri atıklar oluşturdu. Söz konusu atığın yüzde 87,5'i kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi.

Atığın yüzde 12,4'ü lisanslı atık işleme tesislerine gönderildi ve maden/taş ocaklarının geri doldurulmasında kullanıldı, yüzde 0,1'i ise diğer yöntemlerle ortadan kaldırıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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