Son Dakika Haberleri: Termik Santrallerde Aralık'ta 7.6 Milyon Ton Kömür Yakıldı

Termik Santrallerde Aralık'ta 7.6 Milyon Ton Kömür Yakıldı

1 saat önce

– Türkiye genelinde termik santraller Aralık 2018'de 7 milyon 656 bin ton kömür yaktı.

Termik Santrallerde Aralık'ta 7.6 Milyon Ton Kömür Yakıldı, System.String[]
Türkiye genelinde termik santraller Aralık 2018'de 7 milyon 656 bin ton kömür yaktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık'ta termik santrallerde yakılan kömürün 1 milyon 986 bin tonunu taşkömürü, 5 milyon 670 bin tonun da linyit oluşturdu.

TÜİK verilerine göre;

"Katı yakıtların Aralık ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 90 bin 747 ton, linyit 5 milyon 999 bin 316 ton ve taşkömürü koku 382 bin 563 ton, teslimat miktarları ise taşkömüründe 3 milyon 269 bin 420 ton, linyitte 6 milyon 438 bin 199 ton ve taşkömürü kokuda da 422 bin 600 ton oldu.

"Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2.8 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşirken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 90.5 ve linyitte yüzde 93.2 oldu.

"Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;

yüzde 60.7'si termik santrallere,

yüzde 15.7'si kok tesislerine,

yüzde 5.7'si demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken

linyit teslimatının;

yüzde 88.1'i termik santrallere,

yüzde 7.7'si demir çelik harici sanayiye yapıldı.

Taşkömürü kokunun ise yüzde 99.3'ü demir çelik sanayine yapıldı." (Tablo ve Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:10 Kaynak: DHA

Türkiye, Aralık, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et Sığınakta Yakalan Üst Düzey DHKP/C'lilerin, Delikten Çıkarıldığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı

Kart Sayısı Bakımından Avrupa'da Birinci Sıradayız Türkiye Emlak Katılım Bankası Geri Dönüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:35:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Termik Santrallerde Aralık'ta 7.6 Milyon Ton Kömür Yakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]