Son Dakika Haberleri: Termik Santrallerde Ekim'de 7.95 Milyon Ton Kömür Yakıldı

Termik Santrallerde Ekim'de 7.95 Milyon Ton Kömür Yakıldı

9 dakika önce

– Türkiye genelinde termik santraller Ekim ayında 7 milyon 949 bin ton kömür yaktı.

Termik Santrallerde Ekim'de 7.95 Milyon Ton Kömür Yakıldı, System.String[]
Türkiye genelinde termik santraller Ekim ayında 7 milyon 949 bin ton kömür yaktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim'de termik santrallerde yakılan kömürün 1 milyon 728 bin tonunu taşkömürü, 6 milyon 221 bin tonun da linyitin oluşturdu.

TÜİK verilerine göre;

"Katı yakıtların Ekim ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 113 bin 188 ton, linyit 7 milyon 641 bin 913 ton ve taşkömürü koku 375 bin 498 ton, teslimat miktarları ise taşkömüründe 3 milyon 399 bin 397 ton, linyitte 7 milyon 167 bin 318 ton ve taşkömürü kokuda da 422 bin 431 ton oldu.

"Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3.3 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşirken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 88.9 ve linyitte yüzde 106.6 oldu.

"Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;

yüzde 50.9'u termik santrallere,

yüzde 17.3'ü kok tesislerine,

yüzde 5.4'ü demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken

linyit teslimatının;

yüzde 86.8'i termik santrallere,

yüzde 8.5'i demir çelik harici sanayiye yapıldı.

Taşkömürü kokunun ise yüzde 97.1'i demir çelik sanayine yapıldı. (Tablo ve Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:33 Kaynak: DHA

Ekonomi
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