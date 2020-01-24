Termik santrallerde Kasım'da 10.39 milyon ton kömür yakıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Termik santrallerde Kasım'da 10.39 milyon ton kömür yakıldı - Son Dakika Ekonomi

Termik santrallerde Kasım'da 10.39 milyon ton kömür yakıldı

6 saat önce

Türkiye genelinde termik santrallerde Kasım ayında toplam 10 milyon 399 bin ton kömür yakıldı.

Termik santrallerde Kasım'da 10.39 milyon ton kömür yakıldı, System.String[]

Türkiye genelinde termik santrallerde Kasım ayında toplam 10 milyon 399 bin ton kömür yakıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında termik santrallerde yakılan kömürün 3 milyon 370 bin tonunu taşkömürü, 7 milyon 29 bin tonun da linyit oluşturdu.

TÜİK verilerine göre Kasım'da;

Linyit satılabilir üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.7, Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.6 azaldı ve Ekim'e aya göre ise yüzde 0.1 arttı.

Taşkömürü satılabilir üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 azalırken, Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde8.2 ve geçen aya göre yüzde 0.7 arttı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.4, Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.7 ve geçen aya göre yüzde 5.7 azaldı.

Taşkömürü ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.4 arttı, Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.6 azaldı ve geçen aya göre yüzde 6.8 arttı.

Taşkömürü koku ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67.2, Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.4 ve geçen aya göre ise yüzde 65.5 azaldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı Ocak-Kasım döneminde yüzde 3.2 ile en düşük taşkömüründe görülürken, bu oran taşkömürü kokunda yüzde 90.8 iken linyitte yüzde 102.9 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre  dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;

yüzde 54.4'ü termik santrallere,

yüzde 15.8'i kok tesislerine,

yüzde 8.1'i demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken

Linyit teslimatının;

yüzde 87.4'ü termik santrallere,

yüzde 8.1'i demir çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Taşkömürü koku teslimatının ise yüzde 93.3'ü demir çelik sanayine yapıldı. (Tablo ve Grafik)


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:13 Kaynak: DHA
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