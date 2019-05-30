Son Dakika Haberleri: Termik santrallerde Mart'ta 7.14 milyon ton kömür yakıldı
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Termik santrallerde Mart'ta 7.14 milyon ton kömür yakıldı

1 saat önce

– Türkiye genelinde termik santrallerde Mart ayında toplam 7 milyon 143 bin ton kömür yakıldı.

Termik santrallerde Mart'ta 7.14 milyon ton kömür yakıldı, System.String[]
Türkiye genelinde termik santrallerde Mart ayında toplam 7 milyon 143 bin ton kömür yakıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak'ta termik santrallerde yakılan kömürün 1 milyon 603 bin tonunu taşkömürü, 5 milyon 540 bin tonun da linyit oluşturdu.
TÜİK verilerine göre;
"Katı yakıtların Mart ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 108 bin 398 ton, linyit 6 milyon 284 bin 245 ton ve taşkömürü koku 385 bin 817 ton, teslimat miktarları ise taşkömüründe 2 milyon 791 bin 516 ton, linyitte 6 milyon 212 bin 659 ton ve taşkömürü kokuda da 444 bin 256 ton oldu.
"Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3.9 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşirken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 86.8 ve linyitte yüzde 101.2 oldu.
"Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;
yüzde 57.4'ü termik santrallere,
yüzde 21.7'si kok tesislerine,
yüzde 6.3'ü demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken
linyit teslimatının;
yüzde 89.'si termik santrallere,
yüzde 7.8'i demir çelik harici sanayiye yapıldı.
Taşkömürü koku teslimatının ise yüzde 97'si demir çelik sanayine yapıldı." (Tablo ve Grafik)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:08 Kaynak: DHA
Türkiye, Ekonomi
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