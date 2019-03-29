Termik Santrallerde Ocak'ta 6.7 Milyon Ton Kömür Yakıldı

– Türkiye genelinde termik santrallerde Ocak ayında toplam 6 milyon 776 bin ton kömür yakıldı.

– Türkiye genelinde termik santrallerde Ocak ayında toplam 6 milyon 776 bin ton kömür yakıldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak'ta termik santrallerde yakılan kömürün 1 milyon 913 bin tonunu taşkömürü, 4 milyon 863 bin tonun da linyit oluşturdu.



TÜİK verilerine göre;



"Katı yakıtların Ocak ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 100 bin 220 ton, linyit 5 milyon 134 bin 513 ton ve taşkömürü koku 380 bin 662 ton, teslimat miktarları ise taşkömüründe 3 milyon 413 bin 267 ton, linyitte 5 milyon 575 bin 705 ton ve taşkömürü kokuda da 426 bin 597 ton oldu.



"Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2.9 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşirken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 89.2 ve linyitte yüzde 92.1 oldu.



"Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;



yüzde 56.1'i termik santrallere,



yüzde 18.1'i kok tesislerine,



yüzde 5'i demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken



linyit teslimatının;



yüzde 87.2'si termik santrallere,



yüzde 7.9'u demir çelik harici sanayiye yapıldı.



Taşkömürü koku teslimatının ise yüzde 98.4'ü demir çelik sanayine yapıldı." (Tablo ve Grafik) - İstanbul

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