Termik santrallere 10 ayda 60 milyon ton kömür verildi - Son Dakika

Termik santrallere 10 ayda 60 milyon ton kömür verildi

25.12.2020 11:20
Termik santrallere 10 ayda 60 milyon ton kömür verildi, System.String[]

Türkiye genelindeki termik santrallere yılın ilk 10 ayında, 17 milyon 781 bin tonu taşkömürü ve 41 milyon 894 bin tonu linyit olmak üzere toplam 59 milyon 675 bin ton kömür teslim edildi.

Türkiye genelindeki termik santrallere yılın ilk 10 ayında, 17 milyon 781 bin tonu taşkömürü ve 41 milyon 894 bin tonu linyit olmak üzere toplam 59 milyon 675 bin ton kömür teslim edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; Ekim ayında taşkömürü teslimatının yüzde 50.9'u termik santrallere, yüzde 14.1'i kok tesislerine, yüzde 13'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 79.8'i termik santrallere ve yüzde 11.2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 93.8 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Linyit üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 10.1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.4 azalarak 5 milyon 658 bin 256 tona geriledi. Linyit üretimi, Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda yüzde 22.4 azaldı.Taşkömürü üretimi Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.4 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0.5 azalarak 108 bin 831 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü üretimi Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda yüzde 14.6 azaldı.Taşkömürü ithalatı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.7 artarken, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 8.8 ve önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 azaldı.Taşkömürü koku ithalatı bir önceki aya göre yüzde 376.7, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 112.9 ve Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 arttı. (Grafik - Tablo)


Termik santrallere 10 ayda 60 milyon ton kömür verildi
Termik santrallere 10 ayda 60 milyon ton kömür verildi
Termik santrallere 10 ayda 60 milyon ton kömür verildi
Termik santrallere 10 ayda 60 milyon ton kömür verildi
Termik santrallere 10 ayda 60 milyon ton kömür verildi

Türkiye, Kömür, Ocak, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Termik santrallere 10 ayda 60 milyon ton kömür verildi - Son Dakika Ekonomi


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