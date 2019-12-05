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Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile...
6 saat önce
Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. - ANKARA
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