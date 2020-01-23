"Termik santralleri bir an önce üretimlerine başlasın" - Son Dakika
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"Termik santralleri bir an önce üretimlerine başlasın"

7 saat önce

Kütahya'da temsilciliği bulunan sendikaların başkanları, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

Kütahya'da temsilciliği bulunan sendikaların başkanları, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulunu ziyaret etti.


Tes-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Ramazan İlhan, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Alaaddin Özçallı, Yol-İş Sendikası Şube Başkanı Ali Okçu, Maden-İş Sendikası Şube Başkanı Bülent Aydın, Haber-İş Sendikası Şube Başkanı Abdullah Yiğit'in katıldığı ziyarette, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ile Başkan Yardımcısı Hasan Öncel hazır bulundu.


Tes-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Ramazan İlhan, Kütahya'daki Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santrallerinin durumuna ilişkin bilgi paylaştı. Çevre şartlarına uyumlu, işverenin ve çalışanların mağdur edilmemesi gereken çözümler bulunması yönünde karşılıklı fikir alış verişi yapıldı. - KÜTAHYA

Ramazan İlhan, Kütahya, Tes İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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