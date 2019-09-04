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Terminal Caddesi'nde yol genişletme çalışması

4 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından Terminal Caddesi'nde yol genişletme çalışması yapıldı.

Terminal Caddesi'nde yol genişletme çalışması, System.String[]

Adıyaman Belediyesi tarafından Terminal Caddesi'nde yol genişletme çalışması yapıldı.


Adıyaman Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce birçok noktada sürdürülen çalışmalarına Terminal Caddesi'nde de devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolda kalan metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.


Konu ile ilgili bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Terminal Caddesi üzerinde bulunan ve eski salça fabrikası olarak bilenen metruk binayı yıkarak, yolda genişletme çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Cadde sakinleri ve sürücüler ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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