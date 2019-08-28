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Terminal kavşağı çalışmaları tamamlandı

43 dakika önce

Nevşehir Belediyesi kavşakların estetik görünüm kazanması için başlattığı çalışmaları Terminal Kavşağı ile sürdürdü.

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Nevşehir Belediyesi kavşakların estetik görünüm kazanması için başlattığı çalışmaları Terminal Kavşağı ile sürdürdü. Yapılan çalışma ile birlikte estetik bir görünüme kavuşan kavşağa ve etrafındaki refüjlere çok sayıda süs bitkisi ve çiçek dikildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesi ile birlikte şehir içi trafiğine modern ve konforlu yollar kazandırmak için yoğun bir çalışma gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan da şehirdeki refüj ve kavşakları yeniden düzenleyerek şehre estetik bir görünüm kazandırıyor. Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Aksaray yolunda şehrin ana giriş kapılarından biri olan terminal kavşağında bir süre önce başlattığı düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Yapılan çalışmalar ile birlikte kavşağa bağlanan yollarda ağaçlandırma çalışmaları yapılıp süs bitkileri dikilirken kavşak içerisinde de taşlardan yapılan lale figürleri ile birlikte çok sayıda çiçek toprakla buluşturuldu. Otomatik sulama ve aydınlatma sistemi de yenilenen kavşak büyük beğeni topladı. - NEVŞEHİR
Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:26 Kaynak: İHA
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