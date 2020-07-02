Terminalde güvenlik güçleri devreye girdi, askerler sosyal mesafeyle uğurlandı - Son Dakika

Terminalde güvenlik güçleri devreye girdi, askerler sosyal mesafeyle uğurlandı

Terminalde güvenlik güçleri devreye girdi, askerler sosyal mesafeyle uğurlandı Bursa'da terminalde polis ekipleri ve bekçiler görev yaparak vatani görevine giden gençleri ve ailelerini uyardı Bursa'da asker uğurlamasında yaşanan kalabalık görüntülerine polis izin vermedi.

Terminalde güvenlik güçleri devreye girdi, askerler sosyal mesafeyle uğurlandı

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Bursa'da terminalde polis ekipleri ve bekçiler görev yaparak vatani görevine giden gençleri ve ailelerini uyardı

BURSA - Bursa'da asker uğurlamasında yaşanan kalabalık görüntülerine polis izin vermedi. Şehirlererası Otobüs Terminali'nde görev yapan polis ekipleri ve bekçiler aileleri uyardı. Gençler maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak vatani görevlerine gönderildi.

81 il genelinde askerlik görevini yapmak için toplanan vatandaşların otogarlarda oluşturduğu görüntüler Türkiye gündemine damga vurmuştu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görev yapan polisler ve bekçiler, aileleri sürekli uyardı.

Dün akşam saatlerinde başlayan asker uğurlama yoğunluğu geç saatlere kadar sürdü. Ancak polisin aldığı tedbirler ile vatandaşların sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları dikkat çekti.

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:02 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terminalde güvenlik güçleri devreye girdi, askerler sosyal mesafeyle uğurlandı - Son Dakika
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