Terminalde kaçak pişmaniye operasyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark ve Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'nın, ortaklaşa düzenledikleri operasyonla kaçak pişmaniyecileri yakaladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark ve Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'nın, ortaklaşa düzenledikleri operasyonla kaçak pişmaniyecileri yakaladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'ye bağlı çalışan güvenlik ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ortaklaşa düzenledikleri operasyonla kaçak pişmaniyecileri yakaladı. Sağlıksız ortamlarda üretilen ve sağlığa zararlı olan kaçak pişmaniyeleri vatandaşlara satan kişilere yönelik düzenlenen operasyon 1 ay sürdü. Operasyon sonunda 2500 kaçak pişmaniye ele geçirildi.



Kocaeli Terminali'nde UlaşımPark bünyesinde çalışan 33 güvenlik ve Kocaeli Zabıtasına bağlı 8 zabıta personeli, gün içerisinde asayiş görevi dışında ek olarak kaçak pişmaniye satışı yapmaya çalışanlara da engel oluyor. Zabıta ve güvenlikler, kaçak pişmaniyecileri anlık 70 kamera ile kontrol ederek ve gün içerisinde devriye nöbeti atarak satış yapmalarına müsaade etmiyor.



Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; bu tarz pişmaniyelerin kaçak üretildiği ve sağlık bakanlığı tarafından onaylanmadığı, kaçak pişmaniye satıcılarının sattığı ürünlerin nerelerden aldığının bilinmediği, sağlıksız ortamlarda üretildiği ve sağlığa zararlı olabileceği nedeni ile asla tüketilmemesi gerektiği belirtildi. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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