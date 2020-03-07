Terminalde özel buluşma - Son Dakika

Bursa İl Müftülüğü'nün din hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar götürmek amacıyla başlattığı ve bugüne kadar 3 bine yakın esnafın ziyaret edildiği Esnaf Buluşmalarının 32'ncisi Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapıldı. Etkinliğe katılan Başkan Aktaş, insanları manevi değerlerle bezemedikçe, yapılan hizmetlerin fazla bir anlamı olmadığını söyledi.



Bugüne kadar 200 kahvehane, 50'ye yakın alkollü işletme ve 3 bine yakın esnaf ziyareti gerçekleştiren Bursa Müftülüğü'nün 32'nci Esnaf Buluşması, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş tarafından işletilen Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali oldu. Camiye vaktinde gelip vaaz veya sohbet dinlemeye fırsat bulamayan vatandaşların ayağına din hizmetleri götürmek amacıyla yapılan etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Müftüsü İzani Turan, Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, müftülük görevlileri ve terminal esnafı katıldı.



Bursa Müftüsü İzani Turan oluşturdukları irşad ekipleriyle artık din hizmetlerini vatandaşın ayağına götürdüklerini belirterek, "Ulu Cami'ye gelemeyen veya vaktinde camiye gidemeyip, vaaz ve sohbet dinleyemeyen insanımıza gitmek için bu uygulamayı başlattık. İnsanımızı camide beklemek değil, din hizmetini onların ayağına kadar götürmek istiyoruz. Kadın irşad ekibimizi de oluşturulduk. Girilmedik ev bırakmayacağız. Biz insanımızın manevi dünyasını inşa etmek için varız" dedi.



Manevi değerler



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa Müftülüğü'nün klasik din hizmetlerinin dışına çıkıp son zamanlarda önemli çalışmaları hayata geçirdiğini söyledi. Toplantının yapıldığı salonun duvarlarında asılı 40-50 yıl öncesinin toplu taşıma araçlarının fotoğraflarına dikkat çeken Başkan Aktaş, "Bundan 40-50 yıl önce de birileri bu işleri yapıyordu ve o imkanlarla para kazanıyordu. Günümüzde hamdolsun bu imkanları yakaladık. İnanıyorum ki 40-50 yıl sonra çok daha güzel imkanlara kavuşacağız. Çok değil 20-30 yıl öncesi yaşadıklarımızı düşünelim ve bugün yollarımıza, okullarımıza, hastanelerimize bakalım. Biz ilerliyoruz, iyi şeyler yapıyoruz, güzele doğru gidiyoruz. Bütün bu yapılanları manevi değerlerle sarmaz isek eğer, insanımızın zihnini bu değerlerle doldurmazsak eğer, yapılanların kıymeti yok. İnsan sevgisi ve Allah korkusunu beyinlere zerk etmediğimiz sürece bu çalışmaların anlamı yok. İsterseniz polis sayısını 3 katına, asker sayısını 10 katına çıkaralım. İnsan olmanın gereği olan saygıyı, sevgiyi, iyi vatandaş olmayı, kural ve kaideye uyma özeliğini herkese aşılamamız lazım. O zaman bu yaptığımız işler daha kıymetle ve değerli olur" diye konuştu. - BURSA