Terminalde yılan paniği yaşandı
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Kayseri'nin Develi ilçesi otobüs terminalinde görülen yılan vatandaşlara panik anları yaşattı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:22 Kaynak: İHA
'nin Develi ilçesi otobüs terminalinde görülen yılan vatandaşlara panik anları yaşattı.
Dün akşam saatlerinde Develi ilçesi otobüs terminalinde görülen yılan, otobüs bekleyen vatandaşların panik anları yaşamasına sebep oldu. Daha sonra çevredeki diğer vatandaşlar tarafından yakalanarak itfaiye ekiplerine haber verildi.
Yakalanan yılan itfaiye ekiplerine teslim edildikten sonra doğaya bırakıldı. - KAYSERİ
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