Son Dakika Haberleri: Terminaldeki oturma bankları yenilendi
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Terminaldeki oturma bankları yenilendi

1 saat önce

Düzce Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan oturma bankları ve çöp kovalarını yenileri ile değiştirdi.

Terminaldeki oturma bankları yenilendi, System.String[]

Düzce Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan oturma bankları ve çöp kovalarını yenileri ile değiştirdi.


Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan kent mobilyalarında inceleme yaptı. Ömrünü tamamlayan kent mobilyalarını yenileri ile değiştiren ekipler, şehrin girişi görevini gören terminalde bekleme alanlarında bulunan oturma banklarının bakım onarımı ile eskiyenleri yenileri ile değiştirdi. Çöp kovalarında da aynı çalışmayı yapan ekipler, yetersiz olan yerlere de yeni çöp kovaları montajı yaptı. Kent mobilyalarında eksiklik olan bölgelerde de tespit çalışması yaptıklarını belirten Destek Hizmetler Müdürlüğü çalışma programı kapsamında eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini de belirtti. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:04 Kaynak: İHA
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