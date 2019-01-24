Son Dakika Haberleri: Terminaldeki Tuvaletlerin de Kullanımına Göre Düzenlenmesi İstendi

Terminaldeki Tuvaletlerin de Kullanımına Göre Düzenlenmesi İstendi

59 dakika önce

Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, ilçede terminaldeki tuvaletlerin engellilerin de kullanımına göre düzenlenmesi talebinde bulundu.

Terminaldeki Tuvaletlerin de Kullanımına Göre Düzenlenmesi İstendi, System.String[]
Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, ilçede terminaldeki tuvaletlerin engellilerin de kullanımına göre düzenlenmesi talebinde bulundu.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuyu batıya, kuzeyi güneye birleştiren yol güzergahında bulunan ilçede yoğun yolcu trafiği yaşandığını söyledi.

Terminalde engelli tuvaleti bulunmadığını aktaran Özdemir, "Terminalde bulunan tuvaletler engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun değil. Dolayısıyla buraya herhangi bir iş için gelen engelli kardeşlerimiz büyük sıkıntı çekiyor. Yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını bekliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:00 Kaynak: AA

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