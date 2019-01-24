Terminaldeki Tuvaletlerin de Kullanımına Göre Düzenlenmesi İstendi
59 dakika önce
Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, ilçede terminaldeki tuvaletlerin engellilerin de kullanımına göre düzenlenmesi talebinde bulundu.
Sorgun
Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir
, ilçede terminaldeki tuvaletlerin engellilerin de kullanımına göre düzenlenmesi talebinde bulundu.
Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuyu batıya, kuzeyi güneye birleştiren yol güzergahında bulunan ilçede yoğun yolcu trafiği yaşandığını söyledi.
Terminalde engelli tuvaleti bulunmadığını aktaran Özdemir, "Terminalde bulunan tuvaletler engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun değil. Dolayısıyla buraya herhangi bir iş için gelen engelli kardeşlerimiz büyük sıkıntı çekiyor. Yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını bekliyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:00 Kaynak: AA
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