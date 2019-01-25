Son Dakika Haberleri: Terminale Otobüsle Gönderilen Koliden El Bombası Çıktı

Terminale Otobüsle Gönderilen Koliden El Bombası Çıktı

1 saat önce

BURSA'da, otogara Muş'tan yolcu otobüsüyle gönderilen koliden el bombası çıktı.

Terminale Otobüsle Gönderilen Koliden El Bombası Çıktı, System.String[]
BURSA'da, otogara Muş'tan yolcu otobüsüyle gönderilen koliden el bombası çıktı. Bombaya el koyan polis, koliyi teslim alan M.Y.'yi gözaltına aldı.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yanındaki çocukla gelen M.Y., Muş'tan yolcu otobüsüyle gönderilen koli ve eşyaları peronda teslim aldı. M.Y. ve çocuk, ardından yanlarındaki koli ve eşyalarla terminale giriş yaptı. Burada özel güvenlik görevlileri X-Ray cihazından geçirilen kolide el bombası bulunduğunu belirledi. M.Y. ve çocuğu durduran görevliler, polise haber verdi. Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri el bombasına el koydu. Gözaltına alınan M.Y.'nin diğer eşyaları dikkatle incelenirken, el bombasının bulunduğu koliden parmak izi alındı. Emniyete götürülen şüphelinin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:48 Kaynak: DHA

Polis, Bursa, Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terminale Otobüsle Gönderilen Koliden El Bombası Çıktı Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama

Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 15:55:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terminale Otobüsle Gönderilen Koliden El Bombası Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]