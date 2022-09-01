Terminalin çökme anında yaşanan panik yolcunun kamerasına yansıdı

BURSA Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından yağan sağanak yağmur hayatı felç etti. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Olayda yaralanan olmazken çatının çökme anı terminaldeki yolcunun cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bursa'da öğlenden sonra sağanak yağmur aniden bastırdı. Özellikle İstanbul yolu üzerindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde fırtına ve sel yolculara zor anlar yaşattı. Seferler bir süre iptal edilip yolcular özel güvenlikçiler tarafından içeride güvenli bölgeye alındı. Bu tedbirden 5 dakika sonra ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu terminalin çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda herhangi bir kimse yaralanmazken, üç araç çöken çatının altında kaldı.

Öte yandan çatının büyük bir gürültüyle çökme anı ise bir yolcunun cep telefon kamerasına yansıdı.