Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti - Son Dakika

Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 'korona virüsü' tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda bilet bulamayan öğrenciler, çareyi otostop çekmekte buldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen 'korona virüsü' toplantısının ardından üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklandı. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüs'e karşı alınan önlemler kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Kırıkkale otogarına tüm öğrencilerin akın etmesiyle birlikte biletler kısa sürede tükendi. Ek seferlerde de bilet bulamayan bazı öğrenciler, Ankara kara yolu üzerinde otostop çekerek evlerine dönmeye çalıştı.

"AŞTİ'den Kırıkkale otogarına kadar bilet yok"

Terminalde bilet bulamadığını belirten Yasin Eroğlu (22), "Otobüslerde yer bulamadım. Bir kaos ortamı var zaten. AŞTİ'den tutun da Kırıkkale otogarına kadar bilet yok otobüslerde. Otobüste yer olsa bile otobüs ne kadar hijyenik onu da bilmiyorum. Biz de otostop ile Ankara'ya gitmeye çalışıyoruz. Öyle dururlarsa gideceğiz, durmazlarsa sabaha kadar buradayız. Yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencisi Mehmet Bardakçı (25), "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi. Biz de bilet bulamadık. 3 haftalığına memleketimize Ankara'ya gidiyoruz. Bakalım yani ilerde neler olacak bizleri neler bekliyor. Göreceğiz süreçle birlikte" dedi.