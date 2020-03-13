Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti - Son Dakika
Son Dakika Genel Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti - Son Dakika

Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti

6 saat önce

Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti Kırıkkale'de 'korona virüsü' tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda bilet bulamayan öğrenciler, çareyi otostop çekmekte buldu.

Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 'korona virüsü' tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda bilet bulamayan öğrenciler, çareyi otostop çekmekte buldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen 'korona virüsü' toplantısının ardından üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklandı. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüs'e karşı alınan önlemler kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Kırıkkale otogarına tüm öğrencilerin akın etmesiyle birlikte biletler kısa sürede tükendi. Ek seferlerde de bilet bulamayan bazı öğrenciler, Ankara kara yolu üzerinde otostop çekerek evlerine dönmeye çalıştı.

"AŞTİ'den Kırıkkale otogarına kadar bilet yok"

Terminalde bilet bulamadığını belirten Yasin Eroğlu (22), "Otobüslerde yer bulamadım. Bir kaos ortamı var zaten. AŞTİ'den tutun da Kırıkkale otogarına kadar bilet yok otobüslerde. Otobüste yer olsa bile otobüs ne kadar hijyenik onu da bilmiyorum. Biz de otostop ile Ankara'ya gitmeye çalışıyoruz. Öyle dururlarsa gideceğiz, durmazlarsa sabaha kadar buradayız. Yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencisi Mehmet Bardakçı (25), "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi. Biz de bilet bulamadık. 3 haftalığına memleketimize Ankara'ya gidiyoruz. Bakalım yani ilerde neler olacak bizleri neler bekliyor. Göreceğiz süreçle birlikte" dedi.

Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti

Kırıkkale, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:16:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]