"Terminatör böcekler" Antep fıstığını da koruyacak - Son Dakika
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"Terminatör böcekler" Antep fıstığını da koruyacak

6 saat önce

Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen ve "terminatör böcek" olarak bilinen "Calosoma sycophanta" böceğinin, Antep fıstığı ağaçlarına zarar veren "göz kurdu" tırtılına karşı da kullanılması için yapılan denemelerde başarılı sonuçlar alındı.

Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen ve "terminatör böcek" olarak bilinen "Calosoma sycophanta" böceğinin, Antep fıstığı ağaçlarına zarar veren "göz kurdu" tırtılına karşı da kullanılması için yapılan denemelerde başarılı sonuçlar alındı.

Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin 22 ilinde ve yaklaşık 4 milyon dekar üzerinde üretimi yapılan Antep fıstığı, ciddi getirisiyle bölge halkının en çok rağbet ettiği ürünlerin başında geliyor.

Antep fıstığı ağacında mart sonu veya nisan başında yeni çıkan yaprakları yiyerek ağacın çiçek açmasına ve buna bağlı olarak ürün vermesine engel olan "göz kurdu" tırtılı ise üretici için en büyük sorunu teşkil ediyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü de bu zararlıyla doğal yollarla mücadele için çalışma başlattı.

Çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, zararlı böceğin ağaçları zamanla kuruttuğunu söyledi.

Yöre halkının söz konusu tırtılla kimyasal olarak mücadele verdiğini ifade eden Koç, "Biz istedik ki bununla biyolojik olarak mücadele verelim. Yani bu böceği yok ederken başka bir hastalık ortaya çıkarmayalım. Tamamen biyolojik mücadele amaçladık." dedi.

- "Yaptığımız ilk deney başarılı oldu"

Çalışmaların Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarında büyük titizlikle yürütüldüğünü belirten Koç, şöyle konuştu:

"Normalde bu laboratuvarımızda ormana zarar veren çam kese böceklerine karşı 'terminatör böcek' üretimi yapıyoruz. Köylülerimizden bize böyle bir talep geldi. Biz de 'göz kurdu' tırtılını da buraya getirdik. 'Bu terminatör böcek çam kese böceğini yediği gibi, göz kurdu denen tırtılı da yer mi' diye çalışmalara başladık. Yaptığımız ilk denemelerde bunun başarılı sonuç verdiğini gördük. Bu bizim için harika bir şey. Yaptığımız ilk deney başarılı oldu."

- "Üreticilerimiz ilaç masrafından kurtulmuş olacak"

Koç, burada üretilen "terminatör böcekler"in doğaya bırakılacağını ve bir müddet bunun takibini yapacaklarını aktardı.

Bunun için bazı pilot bölgeler seçtiklerini anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Eğer aynı başarıyı doğada da sağlarsak üretimimizi artıracağız. Bizim için çok güzel haber bu. Kimyasal mücadele yerine doğal mücadele olduğu için herhangi bir zararı bulunmamakta. Köylülerimiz böylelikle ilaç masrafından kurtulmuş olacak. Bu böcekler doğada göz kurdu denilen tırtılları yiyerek çoğalacak. Biz bu işi hızlandırmış olacağız. Köylülerimizi büyük bir maddiyattan kurtarmış olacağız."

Antep fıstığı üreticisi İsmail Altundal ise yaklaşık 35 yıldır bu sektörde üretim yaptığını ifade etti.

"Göz kurdu" tırtılının ağaçlara büyük zarar verdiğine dikkati çeken Altundal, şunları kaydetti:

"Ağaçların bir yıl boyunca bakımını yapıyoruz. Bu ciddi bir masraf. Mart sonunda ağaç ilk yapraklarını açtığı zaman bu tırtıl onu yiyor. Ondan sonra ağaç çiçek açmıyor, ürün vermiyor. Yani yaptığınız bütün masraflar boşa gidiyor. Kimyasal ilaç kullanıyoruz normalde ama onun da yan etkileri oluyor. Bazen fıstık çürük çıkıyor, bazen içi boş. İnşallah üretilen bu böcekler bizi hem kimyasal ilaçlardan kurtaracak hem de ürünü kaliteli yapacak."

Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:02 Kaynak: AA


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