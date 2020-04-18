"Terminatör böcekler" ormanları korumak için iş başında

Ormanlara verdiği zarar nedeniyle "alevsiz yangın" olarak nitelendirilen çam kese böceklerinin doğal düşmanı olan ve laboratuvar ortamında yetiştirilen 30 bin "terminatör böcek" (calosoma sycophanta), Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında doğaya bırakıldı.

Bölge müdürlüğüne bağlı Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda büyük bir titizlikle üretilen ve ormanların bekçiliğini yapan böcekler hem ormanları koruyor hem de doğal dengenin kısa sürede sağlanmasına yardımcı oluyor.

Böceklerin üretilme ve doğaya bırakılma süreciyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, konusunda uzman personelin laboratuvar ortamında ilk olarak terminatör böceklerden yumurta aldığını söyledi.

Böceklerin yumurtadan yaklaşık 6-10 günde çıktığını ve 20 günde larva olarak 4 santimetreye kadar büyüdüğünü ifade eden Koç, "Bu aşamada doğaya salınmak üzere hazır hale geliyorlar. Beraberinde beslenme amacıyla çam kese böceğiyle toprağa gömülen bu larvalar, bir yıl sonra ergin böcek olarak doğada koruma vazifesine başlıyor." dedi.

Koç, ürettikleri böceğin doğaya zararı olmadığını vurgulayarak, "Bu çam kese dediğimiz tırtıllar özellikle kızıl çam ağaç türünün öz suyunu emerek, yapraklarını yiyerek zayıflamasına neden oluyor. Bu da doğada kızıl çam ağacının gelişimini azaltıyor. Bu ürettiğimiz böcek kesinlikle ağacı kurutmuyor. Doğada tabi bu böceklerden var ama yeteri kadar değil." ifadesini kullandı.

Doğal denge süresini 20 yıldan 5 yıla indiriyor

Doğal dengenin korunması için hiçbir kimyasal ilaç kullanmadıklarını bunun yerine doğal bir savaş verdiklerine dikkati çeken Koç, şöyle konuştu:

"Böcek haline geldiği zaman bunlar gidip tırtırların yuvasına konuyor ve onları yemeye başlıyor. Bunun sonucunda ağaçlarımıza zarar veren tırtırların nüfusu azalmış oluyor. Bu şekilde ağaçlarımızın zayıflamasını engellemiş oluyoruz. Ekonomiye de büyük katkıda bulunuyoruz. Doğanın kendini dengeleme ihtimali var ama kendini 20 yılda dengeleyecek ise biz bunu böcekler sayesinde 5 yılda yapıyoruz. Yani kısa zamanda dengeyi yakalamış oluyoruz. Tabi bunun yanında ağaçlarımızın zayıflamasını, çap açısının düşmemesini sağlıyor ve büyümesi için imkan yaratmış oluyoruz."

- Yaklaşık 210 bin böcek üretildi

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya da söz konusu laboratuvarın 2013'ten beri Dülükbaba Tabiat Parkı'nda hizmet verdiğini söyledi.

Doğaya doğal yolla hizmet ettiklerini aktaran Kaya, "Yılda ortalama 30 bin böcek üretimi yapıyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 210 bin böcek üretip doğaya bıraktık. Tabi bu böcekleri mart-nisan gibi çam ağaçlarının dibine bırakıyoruz. Üretilen bu böcekler Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Kilis illerinde kullanılıyor." dedi.