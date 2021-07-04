Termit Nedir, Nasıl Yok Edilir? Termit İnsana Zarar Verir Mi?

Termit tahribatı gibi pek çok habere günlük yaşantımıza sıklıkla denk gelmiş olabiliriz. Hatta termit karınca türüne yaşam alanlarımızda rastlamış ve böcek ilaçlarıyla çaresine bakmak zorunda kalmış olabiliriz.

Termit Nedir?

Termit ak karınca demektir. Anlaşıldığı gibi beyaz karınca hayvan türüne termit denmektedir. Bu karınca türü verdikleri zararlarla tanınırlar. Tropiklerde ve subtropiklerde odunları ya da organik kökenli diğer maddeleri yiyerek zarar vermektedirler.

Termit beyaz karınca türünün vermiş olduğu bu zararlar meydana geldikten sonra yani zarar bittikten sonra çok geç fark edilir. Bunun nedeni ise termit karınca türünün ışıktan kaçarak yani saklanarak yaşamlarını devam ettirmeleridir.

Termit karıncaların bilimsel ismi Isoptera adıdır. Sınıf olarak beyaz karınca diye geçse de hamam böceği kategorisinde yer almaktadır. Sıcak ve ılık ülkelerde yaşamaktadır. Yuvaları ise yer altında bulunmaktadır. Özellikle beslenme şekli ağaç özü maddeleridir. Yaşamlarını toplu bir şekilde sürdürürler yani sürü şeklinde gezerler.

Termit Nasıl Yok Edilir?

Termit karıncaların istila ettiği bazı alanlar mevcuttur. Ev gibi yaşam alanları da bu bölgelerden bir tanesidir. Doğal olarak da insanlar evlerindeki bu karınca sürüsünden kurtulmak için çeşitli mücadele yöntemlerine başvurmaktadır.

Bu karınca türü aynı zamanda literatürde uçan karınca olarak da bilinmektedir. Hızlı hareket etmektedir. Saklanma özellikleri nedeniyle kolay tespit edilememektedir. Ayrıca en zeki böcek türü olarak bilinirler. Bunun nedeni koloni halinde yaşayıp iyi saklanmaları, avlanmaları ve korunaklı yapılar inşa etmeleridir.

Ağaç kavukları, yağmur ormanları gibi pek çok alanda yaşayabilmektedir. Bu nedenden dolayı termit karınca türlerinin yaşadığı bu bölgeler düzenli olarak ilaçlandığında yok edilebilmektedir.

İlaçlama dışındaki hiç bir yöntem termit karıncalarını yok etmekte etkili olmamaktadır. Sinsi ve hızlı yapıda olmaları sebebiyle ilaçlama kullanılmaktadır. Aksi halde eşyalara zarar vermesi, üremesi engellenememektedir.

Evlerde de termit karınca istilasına rastlanabilmektedir. Bu durumdan kurtulmak için bazı ipuçları bulunmaktadır. Öncelikle elbette ki bütün ev ilaçlama altına alınmalıdır.

Tahtadan yapılmış her şey termit karıncaların oluşumu için dayanıksız yapıdadır. Bu yüzden özellikle yaşam alanlarımızda tahtadan yapılmış eşyalar varsa bu eşyaların bakım ve temizliği ilaçlama ile birlikte mutlaka yapılmalıdır.

Çam, balsa, kızıl ağaç gibi ahşap yapım malzemelerini sevmektedirler. Termit karıncalardan kurtulmak için çekmecelere ve belirli ahşap alanlarına portakal ve kafur kavanozları koyabilirsiniz.

Borik asit böcek ilacı ve kimyasal mum da koyabileceğiniz bir diğer ürünlerdir. En etkili yöntem ise alanı komple ilaçlamak olacaktır.

Termit İnsana Zarar Verir mi?

Termit karıncaların direk olarak yani doğrudan insana bir zararı yoktur. Bazı kültürlerde geleneksel rol bile oynamaktadır.

Bu karınca türünün en büyük zararı bitkilere ve alt yapılaradır. Alt yapıdan kasıt edilen eşyalardır. Örneğin evinizde ahşap mobilyalar ve ahşap bir zemin varsa termit karınca türü bu yapıların özelliklerini bozmaktadır.

Evlerde parke ve ahşap döşemeleri istila ederek bu alanlara büyük zarar verirler. Direk olarak insan bedenine zarar vermezler. Çünkü insan bedeninde barınamazlar. Toprak ve dışkıdan yaptıkları yuvada yaşamaktadırlar.

Parke gibi diğer ahşap malzemeleri sinsice kemirirler. Hızlı hareket ettikleri ve ışığın olmadığı zamanlarda çalıştıkları için verdikleri zarar çok geç keşfedilmektedir. Kısa sürede yayılırlar ve siz anlamadan parke ve ahşap mobilyalarınız zarar görür

Parkede çürüme, ufalanma, çatlak gibi zararlara neden olurlar. Mutlaka Sağlık Bakanlığından ilaçlama talep edilmelidir.