Termo Teknik Üretime, Yatırıma ve İş Ortakları İle Sağlam İlişkiler Geliştiriyor

Termo Teknik Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Salim Çetinkurşun, 2018 yılında fabrika yatırımlarının devam ettiğini, iş ortakları ile ilişkilerin geliştiğini; 2019 yılında da üretim yatırımlarının devam edeceğini, bayilerle samimiyete, güvene ve işbirliğine dayananilişkinin artaraksürdürüleceğini söyledi.

Termo Teknik'in 2018'de yatırımlarına devam ettiğini, üretim ve hizmet kalitesini yükselttiğini veiş ortakları ile de ilişkilerini sağlamlaştırdığını belirten Çetinkurşun şunları söyledi:

"Termo Teknik, 1966 yılında İstanbul İstinye'de kuruldu. Kat kaloriferi sistemleri üretimine 1986'da başlayarak ısı sistemleri tedarikçisi olmanın ilk adımlarını attı. 1999 yılında SRG'ye (Stelrad Radiators Group) katılarak iç ve dış pazarlarda gücünü arttırdı. Bugün dünyanın en büyük panel radyatör fabrikasına sahip olan Termo Teknik, aynı zamanda Türk tüketicisine sunduğu yüksek verimli kombi ve kazan serisi ile de Türkiye'nin sayılı ısı sistemleri tedarikçilerindendir.

Termo Teknik 50 yılı aşan süreden bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Köklü geçmişimizin de verdiği güçle Türkiye'de hemen hemen bütün kullanıcılar ve profesyoneller tarafından bilinen bir markayız. Bu 50 yılda bayilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile samimiyete, güvene ve işbirliğine dayanan bir ilişki kurduk, bu ilişki en büyük gücümüz, 2019'da da işbirliğini artırarak sürdüreceğiz."

Termo Teknik'in 200'ün üzerinde bayi ve 500'ün üzerinde satış noktası ile Türkiye'nin tamamında tüketiciye ulaştığını vurgulayan Çetinkurşun, bayiler ile iletişimin önemine de dikkat çekerek, "Satış yönetmenlerimiz ve şirketimizin üst yöneticileri aileden gördüğümüz iş ortaklarımız ile yakın temas halindedir ve piyasanın nabzını tutmaktadır. Böyle bir iletişim ve ticaret prensibi, güvenli ve sağlam bir büyümenin temel taşıdır. Termo Teknik olarak bayilerimizi aileden görüyoruz ve gelecek planlarımızı birlikte oluşturuyoruz." dedi.