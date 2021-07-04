Termometre 47 dereceyi gördü! Şanlıurfa'da vatandaşlar ilginç serinleme yöntemleri deniyor - Son Dakika

Türkiye'de sıcak havalar iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başladı. Tatile gidebilen vatandaşlar, soluğu deniz kenarlarından alırken, tatile gidemeyen vatandaşlar da kendilerince serinleme yöntemi üretmeye başladı.

ARABASIYLA BİRLİKTE KENDİSİNİ DE YIKATTI

Bazı vatandaşlar güneşin etkisini azaltmak için başlarının üstünü kapatırken bir vatandaş ise oto yıkamaya giderek arabasıyla birlikte kendini de tazyikli su ile yıkattı. En ilginç görüntü ise bir düğünde kaydedildi. Düğüne katılan davetliler, oyun oynayıp halay çektikten sonra sıcağa daha fazla dayanamayıp elbiseleriyle havuza atladı.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer aşan Şanlıurfa'da sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hafta içi 45 derecenin üstüne çıkan hava sıcaklığı birkaç derede düştü.

TERMOMETRELER 47 DERECEYİ GÖRDÜ

İl merkezinde vatandaşlar hava sıcaklığının birkaç derece düşmesiyle rahat bir nefes alırken Ceylanpınar ilçesinde ise öğleden sonra termometreler 47 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini güneşten korumak için çeşitli yollar denedi. Bazı vatandaşlar başlarının üstünü kapatıp güneşin etkisini azaltmaya çalışırken bazıları ise parklardaki fıskiyelerden çıkan su ile ellerini ve yüzlerini yıkadı.

SERİNLEMEK İÇİN BASINÇLI SUYUN KARŞISINA GEÇTİ

Sıcağın etkisiyle bunalan bir vatandaş, araç yıkamak için kullanılan tazyikli su ile kendini ıslattı. Elbiseleriyle dakikalarca suyun önünde duran şahıs, serinlemenin tadını çıkarttı.

İlçede esnaflık yapan Aziz Sarmaca, havaların çok sıcak olduğunu söyleyerek, "Bizim burada kavurucu sıcaklar var. Ceylanpınar zaten Türkiye'nin en sıcak bölgesi. Dükkanın içini sulayarak, pervaneyi açarak serinlemeye çalışıyoruz ama o da fayda etmiyor. Çok aşırı derecede sıcak. Aşağı yukarı 55 - 60 derece bir sıcaklık var. Artık bunalıyoruz. Rabbim bize yardımcı olsun" diye konuştu.

DÜĞÜN DAVETLİLERİ HAVUZA ATLADI

Ceylanpınar'da gece saatlerinde gerçekleştirilen bir düğüne katılan davetliler, elbiseleriyle havuza atlayarak serinledi. Alparslan Geçgel ve Sevim Şahin'in düğününde oyun oynayıp halay çeken davetliler, bunaltıcı sıcağa dayanamayıp havuza atladı. Elbiseleriyle havuza atlayan davetliler renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Öte yandan yetkililer ise sıcak havanın etkili olduğu öğle saatlerinde vatandaşları fazla dışarı çıkmamaları konusunda sık sık uyarıyor.