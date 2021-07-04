Termometre 47 dereceyi gördü! Şanlıurfa'da vatandaşlar ilginç serinleme yöntemleri deniyor - Son Dakika

Türkiye'de sıcak havalar iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başladı. Tatile gidebilen vatandaşlar, soluğu deniz kenarlarından alırken, tatile gidemeyen vatandaşlar da kendilerince serinleme yöntemi üretmeye başladı.
Bazı vatandaşlar güneşin etkisini azaltmak için başlarının üstünü kapatırken bir vatandaş ise oto yıkamaya giderek arabasıyla birlikte kendini de tazyikli su ile yıkattı. En ilginç görüntü ise bir düğünde kaydedildi. Düğüne katılan davetliler, oyun oynayıp halay çektikten sonra sıcağa daha fazla dayanamayıp elbiseleriyle havuza atladı.
Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer aşan Şanlıurfa'da sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hafta içi 45 derecenin üstüne çıkan hava sıcaklığı birkaç derede düştü.
İl merkezinde vatandaşlar hava sıcaklığının birkaç derece düşmesiyle rahat bir nefes alırken Ceylanpınar ilçesinde ise öğleden sonra termometreler 47 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini güneşten korumak için çeşitli yollar denedi. Bazı vatandaşlar başlarının üstünü kapatıp güneşin etkisini azaltmaya çalışırken bazıları ise parklardaki fıskiyelerden çıkan su ile ellerini ve yüzlerini yıkadı.
Sıcağın etkisiyle bunalan bir vatandaş, araç yıkamak için kullanılan tazyikli su ile kendini ıslattı. Elbiseleriyle dakikalarca suyun önünde duran şahıs, serinlemenin tadını çıkarttı.
İlçede esnaflık yapan Aziz Sarmaca, havaların çok sıcak olduğunu söyleyerek, "Bizim burada kavurucu sıcaklar var. Ceylanpınar zaten Türkiye'nin en sıcak bölgesi. Dükkanın içini sulayarak, pervaneyi açarak serinlemeye çalışıyoruz ama o da fayda etmiyor. Çok aşırı derecede sıcak. Aşağı yukarı 55 - 60 derece bir sıcaklık var. Artık bunalıyoruz. Rabbim bize yardımcı olsun" diye konuştu.
Ceylanpınar'da gece saatlerinde gerçekleştirilen bir düğüne katılan davetliler, elbiseleriyle havuza atlayarak serinledi. Alparslan Geçgel ve Sevim Şahin'in düğününde oyun oynayıp halay çeken davetliler, bunaltıcı sıcağa dayanamayıp havuza atladı. Elbiseleriyle havuza atlayan davetliler renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Öte yandan yetkililer ise sıcak havanın etkili olduğu öğle saatlerinde vatandaşları fazla dışarı çıkmamaları konusunda sık sık uyarıyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Termometre 47 dereceyi gördü! Şanlıurfa'da vatandaşlar ilginç serinleme yöntemleri deniyor - Son Dakika