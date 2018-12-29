Termometre Eksi 24'ü Gördü, Kars Buz Kesti
43 dakika önce
Termometre eksi 24'ü gördü, Kars buz kesti Kars Baraj Gölü donduKARS - Kars'ta kışın en soğuk gecesi yaşandı.
Termometre eksi 24'ü gördü, Kars
buz kesti
Kars Baraj Gölü dondu
KARS - Kars'ta kışın en soğuk gecesi yaşandı. Hava sıcaklığının gece eksi 24'e düştüğü kentte, Kars Baraj Gölü dondu. Sibirya
soğuklarının ekili olduğu Kars'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceye düştü. Sabah
saatlerinde ise termometreler eksi 21'i gösterdi. Aşırı soğuk nedeniyle Kars Baraj Gölü dondu. Soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.
Soğuktan çok sayıda evin çeşmesi donarken, vatandaşlar ise araçlarını halı ve battaniyelerle sararak soğuktan korudu.
Öte yandan donan Kars Baraj Gölü'nün etrafında bulunan ve boşaltılan evler ile donmuş gölün ortasında kalan ağaçlar ise dikkat çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:34 Kaynak: İHA
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