Termometre kırıldı, 4 öğrenci ile bir öğretmen zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Termometre kırıldı, 4 öğrenci ile bir öğretmen zehirlendi - Son Dakika

Termometre kırıldı, 4 öğrenci ile bir öğretmen zehirlendi

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir okulda deney sırasında kırılan termometre tüpünün içerisinde bulunan civanın havaya karışması sonucu sınıfta bulunan 4 öğrenci ve 1 öğretmen zehirlendi.

Termometre kırıldı, 4 öğrenci ile bir öğretmen zehirlendi, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir okulda deney sırasında kırılan termometre tüpünün içerisinde bulunan civanın havaya karışması sonucu sınıfta bulunan 4 öğrenci ve 1 öğretmen zehirlendi.

Olay, ilçeye bağlı Kavşut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulunda fen bilgisi dersinde yapılan deney esnasında termometre kırıldı. Kırılan cihazın içinde bulunan civanın havaya karışması sonucu sınıfta bulunan öğretmen ve öğrenciler etkilendi. Sağlık görevlilerini arayan öğretmen yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğretmen ve öğrenciler Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan öğretmen ve öğrencilerin kan tahlillerinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildiği, sonuca göre karar verileceği ve şu an tedbir amaçlı hastanede tutuldukları öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
03:22 Gaziosmanpaşa'da ürettikleri sahte alkolü el ilanlarıyla satan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
03:09 GAZİOSMANPAŞA'DA ÜRETTİKLERİ SAHTE ALKOLÜ EL İLANLARIYLA SATAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
02:54 Irak'ta bir aktivist daha kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü - Son Dakika
02:24 Üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi - Son Dakika
02:20 Pompeo ve Guterres Irak'taki hava saldırısını görüştü - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 03:30:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Termometre kırıldı, 4 öğrenci ile bir öğretmen zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]